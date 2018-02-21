Teknoloji Buluşmaları Gaziantep’te

Tam anlamıyla dijital bir devrim yaşadığımız günümüzde artık herkes dijital ile iç içe yaşıyor ve dijitali oldukça etkin kullanıyor. Dijitalleşme ile birlikte rekabet artıyor, fiyatlar şeffaflaşıyor, güç müşterinin eline geçiyor ve online itibar önem kazanıyor. Bu durum Kobi’leri dijital ile yaşanan hızlı dönüşüme ayak uydurmak ve dijital dönüşüm sürecine girmek zorunda bırakıyor.
Teknoloji Buluşmaları Türkiye'nin önünü açan sektör temsilcileri ile birlikte Anadolu'nun dört bir yanına giderek, farklı bölgelerdeki KOBİ'ler ile bilgi paylaşıyor. Ücretsiz olan Gaziantep konferansı için buradan kayıt yaptırabilirsiniz.
Teknoloji Buluşmaları TV programcısı Buse Biçer’in sunuculuğunda gerçekleşirken, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Eticaret Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Merter Özdemir'in açılış konuşmalarıyla başlayacak.
Bloomberg TV’den Sami Altınkaya’nın moderatörlüğünde Endüstride Yeni Ufuklar konusunu işlemek üzere Onur Turan, Ali Neli ve Mehmet Ulaş Çakır sahnede olacak. Endüstri 4.0'ın detaylarının işlendiği panelden sonra ise yine Sami Altınkaya moderatörlüğünde dijital güvenlik konusunu tartışmak üzere düzenlenen panelde Halil Cem Burnaz, Cem Aslan ve Mustafa Atalay yer alacak. Hemen ardından Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan, ülkemizin e-ticaret verilerini açıklayan sunumunu gerçekleştirecek ve ilk oturum sonlanacak.
Türkiye Teknoloji Buluşmaları öğleden sonra oturumları ise dijital dünyanın ve e-ihracatın önemli oyuncularının somut deneyimleri üzerine konuşmalara sahne olacak. Sırasıyla Sahibinden.com'un Reklam Satış Genel Müdür Yardımcısı Banu Barbarosoğlu, Mikro Yazılım Satış Müdürü Tolga Dokuzer, Kariyer.net Türkiye Satış Müdür Yardımcısı Didem Arıkan dijitalleşen dünyayı aktaracak.
Hemen ardından “E-ihracat İle 2023 Hedefleri” konulu panelde e-ihracat alanında Türkiye’nin en önemli isimlerinden biri olan SefaMerve CEO’Su Mehmet Metin Okur, SefaMerve Yönetim Kurulu Üyesi Oya Okur Erciyeş ve Ticimax CEO’su Cenk Çiğdemli, Sami Altınkaya moderatörlüğünde biraraya gelerek, yakın gelecekteki e-ihracat hedefleri ve yeni gelişmeler üzerine fikir alışverişi yapacak.
Etkinliğin son bölümün ise Eticaret Merkezi Proje Direktörü ve Quapel Yönetim Kurulu Üyesi Yetkin Şekeroğlu "Yeni Nesil Dijital Pazarlama" sunumu ile katılımcılara değişen pazarlama kurallarını anlatmasıyla devam edecek. TEB Girişim Bankacılığı Müdürü Fatih Canan yeni girişimlere tanınan fırsatlar konusunda katılımcılara bilgi verdikten sonra, sektörün ünlü duayenlerinden Eticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Birkan Babakol deneyimlerini paylaşacak ve söz LEMBOD'un CEO'su Aykut Duman'a bırakılacak. Hemen ardından, Teknoloji Buluşmaları'nın Kurucusu ve Eticaret Merkezi'nin CEO'su Merter Özdemir'in kapanış konuşmasıyla etkinlik tamamlanacak.
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