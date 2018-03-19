Teknoloji Buluşmaları'nın 58. Durağı Antalya!

Tam anlamıyla dijital bir devrim yaşadığımız günümüzde artık herkes dijital ile iç içe yaşıyor ve dijitali oldukça etkin kullanıyor. Dijitalleşme ile birlikte rekabet artıyor, fiyatlar şeffaflaşıyor, güç müşterinin eline geçiyor ve online itibar önem kazanıyor. Bu durum KOBİ’leri dijital ile yaşanan hızlı dönüşüme ayak uydurmak ve dijital dönüşüm sürecine girmek zorunda bırakıyor.



Bu kapsamda Türkiye'nin önünü açan sektör temsilcileri ile birlikte Anadolu'nun dört bir yanına giderek, buradaki KOBİ'ler ile bilgi paylaşmak için şehir şehir gezen Türkiye Teknoloji Buluşmalarının sektöre kattığı fayda oldukça büyük. Eğer siz de katılmak istiyorsanız, ücretsiz olan konferanslar için bu sayfadan kayıt yaptırabilirsiniz.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Karakuş, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ve Eticaret Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Merter Özdemir'in açılış konuşmalarıyla başlayacak olan Teknoloji Buluşmaları, TV moderatörü ve ekonomist Buse Biçer’in sunuculuğunda gerçekleşecek.



Açılış konuşmalarının hemen ardından Ana Sponsor Konuşması bölümünde, Turkcell Kurumsal Satış Direktörü Barbaros Özdemir’in sunumuyla devam edecek. Barbaros Özdemir’in sunumundan hemen sonra Bloomberg TV’den Sami Altınkaya’nın moderatörlüğünde “Endüstride Yeni Ufuklar” konusunu işlemek üzere Onur Turan, Alparslan Çelik ve Mehmet Ulaş Çakır sahnede olacak. Endüstri 4.0'ın detaylarının işlendiği panelden sonra ise söz PTT Genel Müdür Yardımcısı Adil Zembat’a bırakılacak.

Etkinliğin İkinci oturumunda yine Sami Altınkaya moderatörlüğünde dijital güvenlik konusunu tartışmak üzere düzenlenen panelde Halil Cem Burnaz, Cem Aslan ve Mustafa Atalay yer alacak. Kısa bir kahve molasının ardından sektörün tecrübeli temsilcileri sunumlarını yapmak adına sahneye davet edilecek. Bu bölümde katılımcılar, dijital dünyanın ve e-ticaretin önemli oyuncularının somut deneyimleri üzerine konuşmalara tanık olacak.

Sırasıyla Sahibinden.com'un Reklam Satış Genel Müdür Yardımcısı Banu Barbarosoğlu, Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan, Mikro Yazılım Satış Müdürü Tolga Dokuzer, TEB Girişim Bankacılığı Müdürü Fatih Canan, Kariyer.net Satış Genel Müdür Yardımcısı Didem Arıkan yeni dijital dünyanın büyüyen fırsatları konusunda katılımcılara bilgi verecek.

Öğleden önceki son oturumda düzenlenecek olan “E-ihracat İle 2023 Hedefleri” konulu panelde e-ihracat konusunda Türkiye’nin en önemli isimlerinden SefaMerve CEO’Su Mehmet Metin Okur, SefaMerve Yönetim Kurulu Üyesi Oya Okur Erciyeş ve Ticimax CEO’su Cenk Çiğdemli, Sami Altınkaya moderatörlüğünde bir araya gelerek, yakın gelecekte Türkiye’de gerçekleşecek e-ihracat hedefleri ve yeni gelişmeler üzerine fikirlerini yansıtacak.

Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın son oturumlarında QAPEL Yönetim Kurulu Üyesi Yetkin Şekeroğlu Türkiye’de dijitalleşmenin önemini ve dijital dünyanın nabzını katılımcılara aktaracak ve sektörün önemli duayenlerinden Eticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Birkan Babakol uzun yıllar edindiği deneyimleri paylaşacak. Finalde bölümünde, Teknoloji Buluşmaları'nın Kurucusu ve Eticaret Merkezi'nin CEO'su Merter Özdemir'in kapanış konuşmasıyla 58.Türkiye Teknoloji Buluşmaları tamamlanacak.