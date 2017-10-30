Teknoloji kendi yuvasından ayrılıp dışa açılıyor

Dünyanın dört bir yanından bilişim ekosistemindeki şirketleri, uzmanları ve gazetecileri bir araya getiren etkinlik, şirketlerin kendi ekosistemleri için düzenlediği tüm etkinlikler gibi yeniliklere, çözümlere ve referanslara odaklı geçti. Vmware’in odaklandığı konuların başında çoklu bulut stratejisi gelirken, bununla daha basit, hızlı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratılabildiğinin altı çizildi.

“iPHONE ARTIK SIRADAN OLDU”

VMware Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediçeler, teknolojinin kendi yuvasından dışarı açıldığını söylüyor ve devam ediyor: “Önceden teknoloji bir araçken, artık işin kendisi hâline geliyor. Uber, mobil bankacılık gibi örneklerde bunu görmek mümkün. Eskiden olağanüstü olan şeyler artık gayet doğal. iPhone pazarı değitşiren üründü, artık sıradan hâle geldi. E-ticaret acayip bir şeydi, artık ciddi şekilde herkesin hayatında var. Buna karşın, teknoloji ve dijitalleşme tamamen yaygınlaşmış değil. Daha gidecek çok yol var. 1,9 trilyon dolarlık küresel e-ticaret pazarına karşılık perakende 20 trilyon dolar. Gelişme burada olduğu gibi sağlıkta, perakendede de ilerleyecek. Teknojide herkes çözümle şaşırtmak istiyor ama bu durum da değişiyor; her ne yapılıyorsa, düzenli ve sürekli yapmak gerek.”

Mediçeler, VMware’in bu yıl duyurduğu yeniliklerinin dört noktada odaklandığını söylüyor. Bunlar veri merkezi modernleştirme, yazılım tanımlı veri merkezi, bulut sistemlerin entegrasyonu ve güvenlik. Bunlar dijital çalışma alanını güçlendirecek, şirketlerin hızlı büyümesinin ve yenilikçi hareket edebilmelerinin önünü açacak.

TEK TIKLA SİSTEM, BİR GÜNDE VERİ MERKEZİ KURUN

vRealize Suite adlı bulut yönetim çözümü, yazılım tanımlı bir veri merkezini kolayca kurabilmeyi sağlıyor. Buna ek olarak, VMware NSX, çoklu bulut ortamını kullanabilen yazılım tanımlı ağ oluşturabiliyor. Özelikle vRealize Suite ile birleştiğinde, güçlü bir kombinasyon ortaya çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl, hızlı ve otomatik bulut ortamlarının kurulup devreye alınmasına odaklanan şirket, bu işlemin birkaç saate yapılmasını sağlıyordu. Bu yılki gelişmenin farkı ise artık işlemin birkaç dakikada ve tek tıklamayla gerçekleştirilebilmesi olmuş. Bu, BT departmanları için büyük bir kolaylık sağlıyor ve zamandan tasarruf sağlıyor. Benzer şekilde bir veri merkezini de kurmak için birkaç hafta uğraşmaya gerek yok, bir günde bu kurulumu tamamlayabilirsiniz.

2017 BİTMEDEN AWS DESTEĞİ HERKESE AÇILACAK

VMware Bulut Hizmetleri de VMworld’de tanıttı. Vegas’taki VMworld 2017’de Amazon Web Services’in herkese açık bulut üzerinde VMware Bulut Hizmetleri desteklediği duyurulmuştu. Bu destek şimdilik yalnızca ABD’de mevcut, fakat Amazon özelliği bu yıl bitmeden tüm dünyaya açacak. Herkese açık bulutta IBM ile hâlihazırda ciddi bir ortaklık içinde olan şirket, böylece ikinci bulut sağlayıcıyı da yanına almış oluyor.

Bu durum gelecekte Microsoft Azure ya da Google Cloud Platform’un da desteklenip desteklenmeyeceğini merak ettiriyor; fakat bunun yanıtı, hayır. Ancak özel bulut (private cloud) üzerinde VMware çözümlerini Google ya da Azure platformlarıyla kullanmak çeşitli yollarla mümkün.

NSX, HER ŞEYİ TEK NOKTADA TOPLUYOR

VMware NSX ise bir veri merkezi ya da bulut ortamıyla yetinmek istemeyenleri hedefliyor. NSX ile ikisi farklı platformdaki bulut hizmetini tek bir noktada gibi birleştirmek mümkün oluyor. Bunun içerisine şirketler kendi veri merkezlerini de dahil ederek her şey tek noktadaymış gibi çalışabiliyorlar.

Mediçeler, Avrupa’daki şirketlerin ortalama 3 ve üzeri farklı bulut sistemini kullandığını belirtiyor. Bu sebeple NSX, birçok şirketin hayatını kolaylaştırabilecek bir çözüm. VMware bu konuda da aslında pazarın ciddi bir bölümüne ulaşabiliyor. Bulut konusunda hâlihazırda yüzde 80 pazar payı bulunuyor.

Tanıtılan yenilikler arasında güvenlik için de AppDefense yer aldı. Normalde uç nokta korumasında, buradaki süreçler kontrol edilir. Bunun yerine, AppDefense sanallaştırma katmanında varolarak her şeyi izleyebilecek. Her ne kadar VMware için bu yeni olsa da, birçok güvenlik şirketi bu sistemi uyguluyor. Etkinlikte son olarak HCX teknolojisinden bahsedildi. Bununla, iş ortaklarının buluta geçişi kolaylaştırılıyor.

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