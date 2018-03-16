Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) sanayi üretimi rakamlarını milli gelir ile uyumlaştırmak için revizyona gitti. Revizyon sonrası hem geçmiş yıllarda hem de 2018 Ocak ayında sanayi üretim rakamı önemli oranda yükseldi. Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre; eski hesaplama yöntemi ile yüzde 6.9 olan sanayi üretimi rakamı 2,6 puan daha fazla geldi. 2017’de sanayi üretiminin yüzde 6,3 yerine 8.9 arttığı açıklandı.

EN BÜYÜK FARK HELİKOPTER

İlk kez 2015=100 referans yılı baz alınarak yayınlamaya başlanan sanayi üretimi Ocak’ta takvim etkisinden arındırılmış olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12, arındırılmamış olarak yüzde 12.9 artarak 2018’e güçlü bir başlangıç yaptı. Yeni sanayi üretimi tablolarına eklenen teknolojik üretim rakamları ise Türkiye’de bilinenin aksine yüksek teknoloji üretimindeki artışın son 6 yılda orta ve düşük teknolojili ürün üretimini katladığını gösterdi. Örneğin 2014’te yüksek teknolojili üretim yüzde 20 artarken düşük teknoloji ile üretilen ürünlerdaki yükseliş yüzde 4.9’da kaldı.

2017’de de yüksek toknolojili üretim artışı yüzde 12.7’ye çıkarken düşük teknolojili üretim yüzde 7’yi ancak buldu. Revizyon ile birlikte yapılan ölçümlerde imalat sanayiindeki artışın aslında 2.6 puan daha fazla olduğu ve 2017’de imalatın yüzde 9 tırmandığı kaydedildi. Özellikle uçak, helikopter ve gemi yapımını anlatan ‘Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı’ kaleminde önceki hesaba göre 11 puan, ilaçta 8, bilgisayar ve optik üretiminde 6,3 puan daha yükselişler oldu. İlk kalemdeki artışın savunma sanayii üretim artışından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

OCAKTA YÜZDE 12’LİK TIRMANIŞ

Ocak ayındaki yüzde 12’lik artışı sağlayan yüzde 37 içeceklerin imalatı, yüzde 30,5 ile mineral ürünlerin imalatı, yüzde 20.2 ile makine ekipman imalatı, yüzde 16 ana metal sanayii, yüzde 18,5 uçak, gemi, helikopter üretimi, yüzde 22,9 madencilik ve yüzde 17.5 kimyasal ürünlerin imalatı oldu. TÜİK verilerine göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise Ocak’ta bir önceki aya göre yüzde 0.8 düştü.

ÖNCEKİ HESAPTA KAYBEDİLEN 4 YIL KAZANILDI, KALİTE DE HESAPLANIYOR

TÜİK, endeks hesaplamasında baz yılı değişikliğinin yanı sıra 5,000 şirketten alınan anket bilgileri yerine Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mikro verilerin kullanmaya başladı. Bu çerçevede yaklaşık 7,000 firmadan alınan üretim değerleri ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan 300 binden fazla firmanın cirolarından elde edilen üretim değeri tahminleriyle hesaplama yapıldı. TÜİK ekonomiye katılan, faaliyet değiştiren, yeni ürünler üretmeye başlayan firmaların etkisini tam olarak ölçebilmek için Maliye Bakanlığı’nın sicil kayıtlarından günlük olarak beslenen dinamik bir iş kayıtları sistemine geçildiğini belirtti.

TÜİK Başkanı Mehmet Aktaş, kısa dönemli iş istatistiklerini idari kayıtlara dayalı olarak yöntem iyileştirmeleriyle beraber yeniden üretmeye başladıklarını belirtti.

Aktaş, önceki hesapta şirketlerin kurulduktan 4 yıl sonra sanayi üretimine dahil edildiğini, bu arada üretime geçip kapanan şirketlerin kayda geçmediğini oysa şimdi tüm üretimin endekse dahil edildiğini belirtti. Aktaş ayrıca yeni hesaplama yöntemi ile kalite değişimlerinin de endekse dahil edildiğini belirterek “Örneğin ürettiğiniz bir telefona ilave bir yetenek kattığınızı düşünün. Bu yeteneği kattığınız için değeri değişiyor. Kalitesindeki artıştan dolayı fiyatı artıyorsa buradaki artı değer de endekse girerek bir hacim oluşturuyor” ifadelerini kullandı.