Teknoloji milyarderleri kulübünün en yeni üyeleri

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Bir doktor çocuğu olan Rishi Shah, Northwestern Üniversitesi’ni bırakarak, hastanelere, doktor ofislerine ve sağlık komplekslerine tabletler, büyük dokunmatik ekranlar ve masalar gibi donanım ürünlerinin yanı sıra, tanı ve tedavi sürecinde sağlık profesyonellerine yardımcı olacak uygulamaları geliştiriyor. Bu uygulamalara sağlık ürünleri üreticileri tarafından reklam verilebiliyor. Shah’ın yüzde 80 hissesine sahip olduğu Outcome Health, Mayıs 2017’de 5,6 milyar dolar değere ulaştı.