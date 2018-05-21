Teknoloji

Teknoloji şirketlerinde kariyer denince ilk akla gelen New York ve Silikon Vadisi olsa da, ABD'deki pek çok şehrin maaş bakımından bu bölgelerden pek de aşağı kalır yanı yok. Hele ki geçtiğimiz yılın rakamlarına bakıldığında, Silikon Vadisi'ndeki en yüksek maaşın 114.654 dolar olduğunu düşünüldüğünde...