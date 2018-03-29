Bir süredir ABD Merkez Bankası’nın (FED) kaç defa faiz artıracağına yönelik yorumlar ve ardından ABD ile Çin arasında ticaret savaşına varacak vergi uygulamaları gibi nedenlerle diken üstünde olan piyasaları bu kez “teknoloji” vurdu. Başta Facebook olmak üzere teknoloji ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlere daha sıkı denetim geleceği haberleri küresel piyasalarda risk iştahını bozarken, içeride dolar 4 TL’yi aştı. Aslında dolar, geçen hafta likit olmayan Asya piyasalarında 4 TL’nin üzerine çıkmıştı ancak Türkiye piyasalarının açılmasıyla yeniden 3.96 seviyelerine inmişti. Ancak dün yaşanan küresel endişeler, gelişmekte olan ülkeler arasında en zayıf para birimlerinden biri olarak öne çıkan Türk Lirası’nı fena vurdu. Dolar bu defa likit piyasada 4 TL’yi aşarak 4.01 TL seviyesine ulaştı.

Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre ABD’de Facebook’a 40 milyar dolar ile 2 trilyon dolar arasında ceza kesilebileceği ve bunun sadece bu şirketle sınırlı kalmayacağı haberleri, piyasaları tedirgin eden ana unsur olarak öne çıktı. Öte yandan yine Başkan Donald Trump’ın başta dünya e-ticaret devi Amazon olmak üzere bu sektörde faaliyet gösteren birçok şirkete yaptırım uygulama ihtimaline yönelik dedikodular piyasaların tadını kaçırdı.

YABANCININ TAHVİL SATIŞI FAİZİ YÜKSELTİYOR

Yabancı yatırımcıların tahvil piyasasından çıktığını ve faizlerde yükselişe neden olduğunu belirten bankacılar, yüksek enflasyon ve cari açık gibi makro dengesizliklerin fon akışına duyarlı Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı olmaya devam edeceğini belirtiyor. Öte yandan yabancı satışları faizleri de yükseltiyor. 2 yıllık gösterge tahvil faizi dün yüzde 14.33’e çıkarken, 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 12.83’e yükseldi. Euro/TL ise 4.96 TL’yi gördü.