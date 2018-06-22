HT Egeli'de yer alan habere göre, EGİAD Danışma Kurulu 2018 yılının ilk toplantısını EGİAD’ın restore ettiği ve Sosyal Kültürel Etkinlik Merkezi’ne dönüştürdüğü Portekiz Sinagogu’nda gerçekleştirdi. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter açılış konuşması olarak 14. dönem faaliyetleri ve projeleri hakkında ayrıntılı bir sunum yaptı. 14. Yönetim döneminde bugüne kadar 165 faaliyet gerçekleştirdiklerini dile getiren İlter, EGİAD’ın Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu’nun 8.55’ten 9.21’e yükseltilerek derneğin kurumsallaşmada önemli bir başarı yakaladığına dikkat çekti.

ÖRNEK KURULUŞ

EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk ise, geçtiğimiz yıl gerçekleşen Danışma Kurulu toplantısından bu yana alınan kararların hayata geçirilenlerine dikkat çekti. Kurumlararası işbirliğinin önemini vurgulayan Ünlütürk, EGİAD’ın ufak olsun benim olsun zihniyetinden uzak, tüm paydaşlar ve STK’larla işbirliği içinde hareket eden sivil toplumda iyi yönetişim konusunda örnek kuruluş olduğunu kaydetti.

Toplantıda ayrıca İzmir’in “yaşanacak şehir” mottosu ile revaçta olduğu, ancak çalışılacak ve yatırım yapılacak şehir olarak da pek çok parametreyle ön planda olduğunun altı çizildi. Yapılan pek çok araştırma ve istatistiğin bunu desteklediği belirtildi. Türk Patent ve Marka Kurumu, TUBİTAK ve İYTE ortaklığı ile kurulacak olan İzmir Teknoloji Üssü projesinin görüşüldüğü EGİAD Danışma Kurulu Toplantısında, Teknoloji Üssü’nün İzmir için büyük kazanım olduğu vurgulanarak, pek çok ulusal ve uluslararası şirketin, öncelikli ve odak sektörlerde bölgeye çekilmesi açısından çok değerli bir yatırım olduğu iş dünyası ve EGİAD tarafından heyecanla takip edildiği belirtildi.

"Toplantıda EGİAD’a 25 yıl süresince hizmet veren Prof. Dr. Mustafa Tanyeri’ye plaket verildi."