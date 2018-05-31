İLK öğrencilerini bu öğretim yılında alan Teknoloji ve İnsan Kolejleri-Tink, önümüzdeki öğretim yılında da ortaokulunu açacak. Gazete Habertürk'ün haberine göre okulun kurucusu ve CEO’su Zeynep Dereli ilk kez öğrencilerini bu yıl aldıklarını söyleyerek, “550 öğrenci kapasitesine sahip Sancaktepe Kampusu’nda ilk yıl lisemizle eğitime başladık. 2018-2019 öğretim yılında da ortaokulumuzu açıyoruz” dedi.
İki yıllık bir araştırma sürecinden sonra Tink’i açtıklarını anlatan Dereli, hem deneyimlerini hem de gelecek planlarını şöyle anlattı:
TEKNOLOJİ İLE İNSAN:
OECD Genel Sekreteri Angel Gurria gibi kanaat önderleriyle fikir alışverişi yaptık. Ardından elde ettiğimiz tüm bilgileri, ülkemizin toplumsal ve kültürel ihtiyaçlarıyla harmanlayarak Tink eğitim modelini kurguladık. Bu yıl ilk öğrencilerimizi aldık. Bu eğitim modeli, teknoloji ile insanı birleştiriyor.
YENİ BİR EKOSİSTEM:
Çocuklarımızın okulda öğrendiklerinin geleceğe dair olması gerekiyor. Aynı zamanda hayatı okulda öğrenmelerini sağlamalı ve özel bir müfredat ile öğrenmeyi onlar için eğlenceli hale getirmeliyiz. Biz bu eğitimi sağlamak için ‘Tink Eğitim Ekosistemi’ni oluşturduk. Bu ekosistem, beş katlı bir piramitten oluşuyor: Yapay zekâ tabanlı e-öğrenme platformu TinkSmart, derslere hazır gelen öğrencilerle Sınıf İçi Uygulamalı Eğitim, bilgilerini paylaşan Akran Öğrenimi, Proje Tabanlı Öğrenme ve iş yaşamını gördükleri Gerçek Hayat Deneyimi. Bunların üzerine de anadili İngilizce olan öğretmenlerle dil eğitimi ve Almanca-Fransızca-İspanyolca ikinci dil.
SINAVLA ÖĞRENCİ ALIYORUZ:
Öğrencilerimizi online olarak gerçekleştirdiğimiz bir genel yetenek sınavıyla alıyoruz. Bu sınav haziran ayında yapılacak. Belli taban puan üzerindeki öğrencilere başarı indirimi verilecek.
TEVİTÖL’DEN MÜDÜR GELDİ:
Bu yılın en önemli transferlerinden biri Tink Lise Müdürü Tekin Baransel oldu. Baransel, Türkiye’nin sayılı okullarında yöneticilik yaptı, son olarak da üstün çocukların eğitim aldığı TEVİTÖL’ün müdürüydü.
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