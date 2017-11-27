Teknolojide bir şeyler ters gidiyor

TAGLIG

Türkiye’den dünyaya

yeni bir teknoloji merkezi ve markası

Kendi tasarımı ve üretimi olan LED ekranlarla dünyaya açılan TAGLIG, kısa sürede teknolojinin yönünü değiştirdi; Türkiye’den dünyaya teknoloji ihraç eden bir marka olarak öne çıkmaya başladı.



TAGLIG’in %100 yerli sermayeyle tamamlanan teknoloji üssü, Asya ile Avrupa’nın kesişme noktasında yer alıyor. Bu konumundan dolayı üretim süresi ve zamanında teslim gibi avantajlar sunuyor. Türk mühendislerin AR-GE çalışmalarıyla geliştirilen LED ekran çözümleriyle teknoloji ithalatını da azaltmayı hedefleyen TAGLIG, ithal ürünlerde yaşanan sorunların da önüne geçilmesi için katkıda bulunmayı hedefliyor.



Başta Avrupa olmak üzere, tüm dünyaya LED ekran ihraç etmek amacıyla kurulan TAGLIG, kısa sürede Kanada, İrlanda ve Irak gibi ülkelere satış yapan, Almanya’da tercih edilen bir marka olmayı başararak hedeflerine adım adım yaklaşıyor.



Hem Türkiye’nin LED ekranı hem de global bir teknoloji markası olarak konumlanan TAGLIG, yüksek kaliteyi standart hale getirmeyi, Türkiye’nin ekonomisine katkıda bulunmayı, yüksek kaliteli bir üretim ve büyük bir yatırımla LED dünyasına yenilik üretmeyi, dünyanın neresinde olursa olsun tüm müşterilere güvenilir ve kesintisiz hizmet sunmayı amaçlıyor.

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