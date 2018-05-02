10- 2001: A Space Odyssey (1968)
Stanley Kubrick ve Arthur C. Clarke'ın 2001: A Space Odyssey ile geleceğe dair işaret ettikleri çok sayıda tutarlı öngörü mevcut. 1968 yılında vizyona giren ve aynı adlı kitaptan yola çıkılarak hazırlanan film, cep telefonları ve dizüstü bilgisayarları işaret etmesine karşın, hepsinden önemlisi Siri ve Alexa'nın atası (ve çok daha gelişmişi) HAL 9000 adlı sesli dijital asistanı o yıllarda ekrana taşımıştı.
9- Logan's Run (1976)
23. yüzyılda geçen Logan's Run, insanların en fazla 30 yaşına kadar yaşamalarına izin verilen bir toplumu anlatıyor. William F. Nolan ve George Clayton Johnson romanından sinemaya uyarlanan film, arkadaşlık uygulaması Tinder'ın daha gelişmiş bir versiyonunu ekranlara taşıyor. Ayrıca şehirde gezinen Hyperloop benzeri ulaşım araçları da mevcut...
8- WarGames (1983)
Oyun oynadığını sanan bir çocuğun farkında olmadan askeri bilgisayarları hack'leyerek, (nükleer füzeleri aktif ederek) 3. Dünya Savaşı'nı çıkaracak hamleler yapmasını konu alan WarGames, günümüz siber savaşlarını işaret etmişti. Ayrıca filmdeki çocuğun odası da ülkemizde 90'larda gördüğümüz pek çok bilgisayar sistemine sahipti...
7- Sneakers (1992)
Dijital devrimin yükselişe geçtiği bir dönemde telefon teknolojilerinden beyaz şapkalı hacker'lara kadar pek çok öngörüye sahip olan filmin o dönem yapılan tanıtımlarında bile içerisinde kriptolu verinin bulunduğu disketler kullanılmıştı...
6- The Truman Show (1998)
Senarist Andrew Niccol, Gattaca, In Time ve Simone (S1mone) gibi distopik filmlere imza attı fakat The Truman Show'un yeri hep ayrı kaldı. Harika bir adada, güzel bir evde kendi ailesiyle hayatını yaşayan Truman adlı karakterin, aslında bir reality şovun içinde olmasını konu alan film, o zamanlarda Survivor ve Big Brother gibi yarışmaları işaret ediyor gibiydi. Ancak kamerasız telefon kalmayan günümüzde, drone'larla hemen her yerden çekim yapılabilir oluşu, cadde ve sokakları izleyen güvenlik kameraları gibi sayısız kameranın arasında dolaşırken, "Truman Show Delusion" adı verilen sendromda olduğu gibi daima izleniyor olduğumuzu düşünüyoruz...
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