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4- Minority Report (2002)

Philip K. Dick'in kısa öyküsünden uyarlanan ve Steven Spielberg'in imzasını taşıyan film, suç işlenmeden önce suç işleme potansiyelini tespit edebilen güvenlik güçlerini konu alıyor. Bu enteresan öykü, günümüzde suçla ilgili geliştirilen bilgisayar tabanlı algoritmalar için de dayanak noktası durumunda. Henüz Minority Report seviyesine gelinmese de, gelecekte bilgisayarlar yardımıyla bu noktaya ulaşılması muhtemel. Hukukçular filmi, bir eğlencelik olarak değil uyarıcı bir masal olarak görüyor. Filmin öngörüleri bu kadarla sınırlı değil. Aslında yapımdaki pek çok içerik günümüzde halihazırda kullanılıyor fakat otonom araçlar ve belki de en şaşırtıcısı olan kişiselleştirilmiş reklamlar ve ürün yerleştirme biçimleri adeta bugünü işaret ediyor.