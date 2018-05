5 | 10

6- The Truman Show (1998)

Senarist Andrew Niccol, Gattaca, In Time ve Simone (S1mone) gibi distopik filmlere imza attı fakat The Truman Show'un yeri hep ayrı kaldı. Harika bir adada, güzel bir evde kendi ailesiyle hayatını yaşayan Truman adlı karakterin, aslında bir reality şovun içinde olmasını konu alan film, o zamanlarda Survivor ve Big Brother gibi yarışmaları işaret ediyor gibiydi. Ancak kamerasız telefon kalmayan günümüzde, drone'larla hemen her yerden çekim yapılabilir oluşu, cadde ve sokakları izleyen güvenlik kameraları gibi sayısız kameranın arasında dolaşırken, "Truman Show Delusion" adı verilen sendromda olduğu gibi daima izleniyor olduğumuzu düşünüyoruz...