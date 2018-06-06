Dünyada çevre dostu ulaşım araçlarının gözdesi haline gelen elektrikli scooter ve bisikletler Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Türk markası Citycoco City modeli ile en ekonomik ulaşım imkanını sağladığını iddia ederek ulaşımda elektrik avantajını yola aktarıyor. Çıkarılabilir batarya özelliği bulunan aracın 3 TL’ye 100 kilometre yol aldığı belirtiliyor.

Citycoco City’nin dikkat çeken bir diğer özelliği ise motor ehliyeti gerektirmemesi. B sınıfı ehliyetle kullanılabilen gürültüsüz ve çevre dostu araç yokuşlu yollar ve arazi şartlarına uygun tasarlanmış.

Ulaşım dünyasında birçok donanım ve yazılım çözümleriyle yer alan Bosch'tan motor ve özellikle ülkemizde akıllı ürünleriyle bilinen LG'nin bataryasını kullanan aracın Tesla gibi periyodik bakım şartı da bulunmuyor. Masrafsız ve ekonomik yol almak için tasarlandığı açıklanan Citycoco City plakalı ve tescilli araç kategorisine sahip. Plaka bedeli dışında masrafı bulunmayan aracın iki yılda bir muayeneye girmesi yeterli.

İki yılda geliştirdiği beş modelle elektrikli scooter ve bisiklet akımını başlatan firma yıl sonuna kadar model sayısını 7'ye çıkarmayı hedefliyor.