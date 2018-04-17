Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Teknolojinin Kadın Liderleri yarışmasına katılacak olan kadın girişimciler 4 Mayıs 2018 tarihine kadar internet sitesinden başvuru yapabiliyor.

Programa başvurular 9 ayrı kategoride yapılabiliyor. Kadın girişimci ve liderler, 4 Mayıs 2018 son başvuru tarihine kadar buradaki formu doldurarak yarışmaya katılabiliyor.

Teknolojinin Kadın Liderleri yarışması, ortaokul ve lise öğrencilerinden profesyonel yöneticilere kadar her yaş ve meslek grubundan kadınların katılımıyla birbirinden özel başarı hikâyelerinin gün yüzüne çıkmasını sağlıyor.

‘’Geleceğin Teknoloji Yıldızı Adayı, Genç Teknoloji Yıldızı, Bilişimde Fark Yaratan Kadın Lider, Yılın Başarılı Kadın Girişimcisi, Yılın Başarılı Kadın Yazılım Geliştiricisi, Yılın Başarılı Kadın CIO’su, Engelleri Aşan Kadın, Yılın Bilim Kadını ve bu yıl Yeni Teknolojilerle Fark Yaratan Kadın Lider kategorilerinin yer aldığı yarışmada ödüller, 4 Mayıs 2018 tarihinde Microsoft Türkiye ofisinde gerçekleşecek olan tören ile sahiplerini bulacak.