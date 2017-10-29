Teknolojiye en ucuz Çanakkale, en pahalı Niğde erişiyor

Teknoloji başta olmak üzere tüm tüketicilerin en çok merak ettiği ve cevabının peşinde koştuğu soru hiç şüphesiz ki “En ucuzu nerede satılır?” Bu sorunun peşine düştük. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Merkezi Dağıtım Sistemi’nde (MEDAS) yer alan madde fiyatlarından teknoloji dünyasını ilgilendiren ürünleri inceledik ve il bazında hangi teknoloji ürün veya hizmetinin ortalama kaç liraya satıldığını araştırdık.

Gazete Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre TÜİK’in enflasyon sepetinde, teknoloji harcamalarını doğrudan ilgilendiren 10 farklı kalemin toplam maliyeti 9400 TL seviseyinden başlayıp, bölgesine göre 9530 TL’nin üzerine kadar çıkıyor.

Akıllı telefon, fotoğraf makinesi, oyun konsolu, tablet, televizyon ve bilgisayar başta olmak üzere teknolojik cihazların yanı sıra ortalama internet, cep telefonu görüşme, internet kafe ve kablo/özel yayın hizmeti ücretler de dahil edildiğinde teknoloji harcamalarının Türkiye genelinde en düşük olduğu bölge, Balıkesir ve Çanakkale. Bu iki şehirde 10 temel teknoloji harcamasının toplam tutarı 9437 TL.

EN UCUZ İNTERNET MUŞ’TA

Aynı kalemlerin toplamının en pahalı olduğu şehirler ise Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir.

Türkiye geneline bakıldığında teknoloji pazarında fiyatın bölgeye göre en fazla değiştiği ürün “bilgisayar”. Ortalama bilgisayar fiyatları 2400 TL ile 2700 TL arasında farklılık gösteriyor.

Bir diğer ilginç kalem ise internet kafe ücreti. Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri’de bir saati ortalama 1.35 TL olan internet kafe ücreti batıda (Balıkesir ve Çanakkale) ise 2.23 TL’yi geçiyor.

ÜÇ BÜYÜKLERDEN İZMİR UCUZ

Türkiye ortalaması 9469 TL olan temel teknoloji harcamalarına büyükşehirler açısında bakıldığında ise durum şu: En büyük üç büyükşehirde teknolojinin en ucuz olduğu şehir 9452 TL’lik fatura ile İzmir. Ankara’da 9467 TL olan bu tutar, İstanbul’da ise 9474 TL’ye çıkıyor.

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNDE YILLIK ENFLASYON % 26

Türkiye genelinde Eylül 2017 itibarıyla temel teknolojik ürün ve hizmetlerin toplam maliyeti 9469 TL oldu. 2016 yılının eylül ayında ise bu rakam 7488 TL seviyesindeydi. Diğer bir deyişle son bir yılda bu 10 kalemdeki fiyat artışlarını ifade eden teknoloji enflasyonu yüzde 26.4 olarak gerçekleşti. Eylül 2017 itibarıyla TÜFE’nin ise yıllık bazda yüzde 11.2 olduğu hesaba katıldığında, teknoloji pazarında fiyatlar genel enflasyonun iki katını aşmış durumda.

Resmi verilere göre son bir yılda fiyatı en çok artanların başında yüzde 173 ile fotoğraf makinesi ve yüzde 165 ile kablo/özel yayın hizmeti ücreti var. Türkiye genelinde son bir yıllık dönemde internet ücreti ise yüzde 34’lük düşüşle 54 TL seviyesine kadar indi. Cep telefonu görüşme ücreti de yüzde 0.5’lik de olsa ucuzlayanlar arasında yer aldı.