Cadde’nin haberine göre, Çocuklar Duymasın dizisinde uzun yıllar rol alan, hatta bu diziyle büyüyen Furkan Kızılay, yeniden dönüş yapan Çocuklar Duymasın’da Havuç rolüne dönmek istememişti.



Artık bu defteri kapattığını açıklayan ve Çocuklar Duymasın dizisi hayranlarını da bir hayli üzen Kızılay, yeniden ekrana dönüş yapıyor. Oyuncu, TRT 1’in sevilen dizisi Aslan Ailem’e katıldı. Başrollerini Burcu Özberk, Akın Akınözü, Hakan Salınmış, Benian Dönmez, Ferdi Sancar, Fırat Altunmeşe, Bora Akkaş, Zerrin Sümer, Eda Şölenci ve Ceren Taşçı’nın paylaştığı yapımın kadrosuna 8. bölüm itibariyle Havuç karakteriyle ünlenen Furkan Kızılay dahil oluyor.

furkan kızılay