Tekstil ihracatçıları birliklerine ilk kadın başkan

2002 yılında Deniz Ormancıoğlu’nun Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanlığı'na seçilmesinden 16 yıl sonra, Pınar Taşdelen Engin, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı oldu. Engin Türkiye’de ikinci, tekstil sektöründe ise ilk kadın ihracatçı birliği başkanı olarak tarihe geçti.
Rakip çıkmadı, tüm oyları aldı
Tek liste girilen seçimde 77 oyun tamamını alarak UTİB Başkanı olan Pınar Taşdelen Engin, “8 yıldır UTİB yönetim kurulunda, 4 yıl da başkan yardımcısı olarak görev yaptım. Dolayısıyla sektörün sorunlarını, hedeflerini, yakından biliyorum. Yeni dönemde de daha önce olduğu gibi sektör için çalışmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz” dedi. Engin, şöyle devam etti:
"UTİB, özellikle ihracata dayalı kalkınma noktasında yurt içinde ve yurtdışında çok önemli projeleri hayata geçirdi. Öyle ki bu çalışmalarımız sektörümüz tarafından takdirle karşılanırken, diğer sektörler tarafından da örnek alındı. “Bursa’nın tekstil ve konfeksiyon merkezi olması yanında; Ar –Ge Proje Pazarı, tasarım yarışmaları, sektör içi arama konferansları, uluslararası fuarlara milli katılım organizasyonları gibi sektörün ufkunu açan ve aynı zamanda üretim ve ihracata da katkı sağlayan çalışmalarımıza daha da artan bir enerjiyle devam edeceğiz.”
Sektörde yeni neslin rolünün artması gerektiğinin de altını çizen Pınar Taşdelen Engin, “UTİB olarak gençlerin sektörümüzdeki etkisinin yadsınamayacağını düşünüyoruz. Bu sebeple düzenlediğimiz etkinliklerimizde onların sektörde daha aktif rol almalarını sağlıyoruz. Çünkü tekstil sektörünün gençler açısından cazip hale gelmesi, bizler için büyük önem taşıyor. Onların bu sektörde kendilerine hedefler koymalarını, kariyer planları yapmalarını ve sektöre yenilikler kazandırmalarını amaçlıyoruz.”
UTİB’in 2018 ihracat hedefi 1.6 milyar dolar
Türkiye tekstil sektörünün 2017 yılını 8.1 milyar dolar ihracatla kapattığını, bunun 1,2 Milyar dolarının UTİB üyesi firmalarca gerçekleştirildiğine dikkat çeken Engin, Özellikle yüksek katma değerli ürün ihracatını artırma konusundaki çalışmalara yeni dönemde de hız vererek UTİB’in ihracat rakamlarını 1,6 milyar dolar seviyesine çıkaracaklarını söyledi.
Burkay’dan yeni başkana destek
Görevi Pınar Taşdelen Engin’e devreden Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay Genel Kurul’da yaptığı konuşmasında, Tekstil sektöründe bugün yıllar önce hayal bile edilemeyecek bir noktada bulunulduğunu ifade ederek, şöyle dedi:
"Yönetim tecrübesi yüksek olan Birliğimizde bugün bayrak devir teslim günü. Yeni arkadaşlarımızla birlikte şüphesiz bu başarıları daha iyi noktalara taşımak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğimiz 2018 yılı ve sonrasında da sektörde ilkleri gerçekleştiren lider konumunda faaliyetlerine devam edecektir. Bizler de gerek Birlik çatısı altında gerekse de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak firmalarımızı desteklemeye, sektörümüzü büyütmeye devam edeceğiz."
TİM tavsiye kararı almıştı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Mart ayında yaptığı yönetim kurulu toplantısında, Nisan ayında gerçekleştirilecek birlik seçimlerinde yönetim ve denetim kurullarında en az iki yönetim kurulu üyesinin ve bir denetim kurulu üyesinin kadın olması yönünde tavsiye kararı almıştı. Tüm birliklere bir yazı gönderen TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Ülkemizde kadınların iş gücüne katılma oranı 2007 yılında yüzde 23,6 iken 2017 yılında yüzde 34,2’ye yükselmiştir. Toplumsal hayatın yanı sıra, ticarette de ağırlığını her geçen gün artıran kadınların, yeni dönemde ihracat camiasında da daha fazla sorumluluk almasını istiyoruz” demişti.
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