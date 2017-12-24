Tekstil sektörünün önde gelen kurumları Bursa’da gerçekleştirdikleri Tekstil Sektör Kurulu toplantısında uzun vadeli hedeflerini açıkladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Tekstil Sektör Kurulu ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle, “Yeni bir vizyon, yeni bir misyon ve yeni bir hedef söylemenin vakti geldi. Üç vardiya üretim yapıyoruz. 7/24 ihracat yapmak istiyoruz. Misyonumuz 7/24 ihracat, vizyonumuz ihracat 4.0 ve hedefimiz dış ticaret fazlası veren bir Türkiye” dedi. Kilo başına tekstil ihracatının 4.7 dolar olduğuna dikkat çeken Gülle, “Genel ihracat ortalamasının üstündeyiz. Her yıl da artıyor. Artık hammadde satmıyoruz. Katma değerli ürünler satıyoruz” dedi. Yerli otomobil üretimi için yapılan hazırlıkları hatırlatan Gülle, “Milli otomobil olacaksa, onun tekstille ilgili işleri de milli olmalı, biz talibiz” dedi.

Tekstil Sektör Kurulu’na Gülle’nin yanı sıra TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zeki Kıvanç gibi sektörün önde gelen isimleri katıldı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre konfeksiyon sektörünün temsilcileriyle yaptıkları ortak toplantıyı değerlendiren Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zeki Kıvanç, şunları söyledi: “Ortak toplantıda iplikle ilgili konumuz vardı. İhracatçıya vergi artışının bir zararı yok. Dahilde işleme rejimi kapsamında getiriyorlar. İç piyasada sıkıntı yaşanıyor. Biz de iplikte kendi sıkıntılarımızı aşmak için vergi artışı istiyoruz. Ortak bir yol bulacağız. Tekstilde kapalı fabrikalar var. Konfeksiyoncuların haklı isteklerine açık çek veriyoruz. Konfeksiyon üretiminin 6. Bölge teşvikleri kapsamına alınması için destek vereceğiz. Biz konfeksiyon ithalatı da istemiyoruz. Onlarla birlikte hükümete gider izah ederiz. Konfeksiyon en fazla istihdamın olduğu sektör. Konfeksiyonda istihdamın üzerindeki yükleri devletimiz alırsa, konfeksiyon ihracatı artar.”

ÇAĞLAR’A KRİZ ÇÖZME PLAKETİ

Tekstil sektörünün duayen ismi eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar’a Rusya ile uçak krizinin çözülmesine katkılarından dolayı tekstil sektörü adına teşekkür plaketi takdim edildi. Çağlar, “Esas bu barışı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin sağladı. Onlar bu kararlılığı göstermese biz bir şey yapamazdık” dedi. Siyaseti uzun süre önce bıraktığını ancak devlet adamlığının kendisini bırakmadığını belirten Çağlar, çok yakın arkadaşı olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile yaptığı görüşmenin ardından sürece dahil olduğunu ve krizin çözümüne yardımcı olabileceğini “Hallederiz” diyerek ifade ettiğini kaydetti.

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