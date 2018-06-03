Tekstilde mühendis sıkıntısı burs ve iş garantisi ile çözülecek

Tekstil sektöründe yaşanan eleman sıkıntısı için ihracatçı birlikleri kolları sıvadı. Son yıllarda tekstil mühendisi bulma konusunda zorluklar yaşanması üzerine sorunun çözümü için İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) koordinatörlüğünde “Türkiye Tekstil Sektörü Eğitim Komitesi Çalıştayı” düzenledi.
İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz’ün ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen çalıştaya, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Fatih Doğan, Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyesi Vecih Fakıoğlu, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Anlaş ile Marmara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi’nin tekstil mühendisliği fakültelerinin bölüm başkanları katıldı.
TÜRKİYE’NİN PARLAYAN YILDIZIYIZ
İTHİB Başkanı Öksüz, tekstil sektörünün Türkiye’nin parlayan yıldızı olduğunu söyledi. Türkiye’nin ortalama ihracat kilogram fiyatının 1.4 dolar olduğunu, tekstil sektöründe bu rakamın 5 dolar olarak gerçekleştiğini vurgulayan Öksüz, “Doğumdan ölüme kadar hayatın tüm alanında kullanılan tekstil sektörü her geçen yıl büyüyor. Sektörün geleceğine katkı vermek amacıyla bir çalıştay düzenledik. İki ana amacımız var. Birincisi kaliteli öğrencilerin tekstil mühendisliğini tercih etmesini sağlamak, ikincisi de tekstilin algısını güçlendirmek. Sektör temsilcileri olarak üniversitelerin ilgili bölümlerinde görevli hocalarımızda bir araya gelerek sorunların çözümü konusunda fikir alışverişinde bulunduk” dedi.
Gençlerin üniversite tercihlerinde tekstil mühendisliğini bölümünü yazmaları için bir dizi öneriyi masaya yatırdıklarını kaydeden Öksüz şunları söyledi:
“Üniversite sınav sonuçları sıralamasında ilk 100 binin içerisinde olan ve üniversite tercihlerinde ilk 3 tercihi arasında tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere başarı sıralamaları ile orantılı olarak 4 yıl boyunca burs vermeyi planlıyoruz. Bu gençlere iş garantisi de sunacağız. Sağlayacağımız fonla ayrıca üniversitelerin tekstille ilgili bölümlerdeki yetkinliğin arttırılması için de çalışmalar yapacağız.”
Son yıllarda toplumda tekstil sektörüne yönelik yanlış algıların oluştuğuna da dikkat çeken Öksüz, bu algıyı kırmak için önümüzdeki dönem bir dizi projeyi hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.
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