Türkiye Tekvando Federasyonundan (TTF) yapılar açıklamaya göre, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen şampiyonada kadınlar 46 kiloda Rukiye Yıldırım altın, erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen ise bronz madalyanın sahibi oldu.

22 sporcunun Türkiye'yi temsil ettiği şampiyonanın ilk gününde kadınlar 46 kiloda Rukiye Yıldırım finalde Hollandalı rakibiyle karşılaştı. Rakibini 28-10 mağlup eden Türk sporcu altın madalyaya ulaştı.

Erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen yarı finalde Rus rakibine 20-17 yenilerek bronz madalyada kaldı ve Avrupa üçüncüsü oldu.

Kadınlar 46 kiloda mücadele eden Ruhat Akalın çeyrek finalde, 49 kiloda Zeliha Ağrıs ve Merve Dinçel ikinci turda elendi.

Erkekler 58 kiloda tatamiye çıkan Emircan Turan da ikinci turda şampiyonaya veda etti.

Şampiyonada yarın erkekler 63 kiloda Hakan Reçber ve 68 kiloda Kutay Çekem, kadınlar 53 kiloda Zehra Döşüçukur ve İpek Çidem ile 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ve Tuğba Yılmaz tatamiye çıkacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RUKİYE YILDIRIM'I KUTLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rukiye Yıldırım'ı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Yıldırım'a telgraf göndererek, tebriklerini iletti.

Yıldırım, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen şampiyonada kadınlar 46 kiloda altın madalya kazandı.

BAKAN BAK'TAN TEKVANDOCULARA TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 46 kilo kadınlarda şampiyon olan Rukiye Yıldırım ve 54 kiloda bronz madalya kazanan Deniz Dağdelen'i kutladı.

Bakan Bak, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Tekvando Federasyonu (WTE) tarafından düzenlenen ve 45 ülkeden 363 sporcunun mücadele ettiği Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde madalya kazanarak bizleri sevindiren Avrupa şampiyonu olan Rukiye Yıldırım ve Avrupa üçüncüsü Deniz Dağdelen'i tebrik ediyorum. Sporcularımızın başarısı bizleri gururlandırdı. Başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum. Ayrıca şampiyonanın ikinci gününde mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."