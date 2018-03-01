Tekzen’den 2018’de yatırım atağı

Tekzen Pazarlama Müdürü Mehmet Cem Kızılkaya, 2017’de toplam 15 mağaza açtıklarını, 2018’de ise birisi KKTC olmak üzere, toplam 20 yeni mağaza daha açacaklarını belirtti.

Şu anda 3 bini aşkın kişiye istihdam sağlayan Tekzen 2018 yılında açılacak yeni mağazalarla en az 700 kişiye daha iş imkanı yaratacak.

2017 yılını hedefleri doğrultusunda yaklaşık 900 Milyon TL’lik ciro ile kapattıklarını hatırlatan Kızılkaya, 2018’de ise yüzde 25 büyüme beklentisiyle 1 Milyar TL’nin üzerinde ciro hedeflediklerini kaydetti.

Sektör büyüklüğü 40 Milyar TL

Türkiye yapı sektörü pazar büyüklüğünün tahminen 40 Milyar TL olduğunu ifade eden Kızılkaya perakende sektörünün, Türkiye’deki toplam ticaret hacminin yüzde 12’sini, istihdamın ise yüzde 13’ünü oluşturduğuna dikkat çekti.

Türkiye ekonomisinin istikrarlı büyümeye devam ettiğini belirten Kızılkaya, “Biz de yüzde 100 yerli sermayeli bir yapı marketi zinciri olarak, yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Kızılkaya, Tekzen önemli satış kanallarından biri olan tekzen internet sitesi üzerinden yapılan satışların 2018 sonunda yüzde 10, 2020 yılında ise yüzde 15’e çıkmasının hedeflendiğini söyledi.

Her yıl yaklaşık 40 milyon müşteri deneyimi yaşandığını belirten Kızılkaya, Tekzen ürün gruplarının 29 ayrı kategoriden oluştuğunu vurguladı.