Terör örgütü PYD/ PKK'nın iki yıl önce Afrin'den yayılarak işgal ettiği Tel Rıfat bölgesi ile örgüte silah ve mühimmatın ulaştırıldığı Minak Hava Üssü, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgenin terör unsurlarından temizlenmesi ve güvenli bir alana dönüştürülmesi açısından kritik önem taşıyor.

TARIM ARAZİLERİNDE DEV ÇUKURLAR KAZILMIŞ

Terör örgütü YPG /PKK'nın işgalinde bulunan Türkiye- Suriye sınırı yakınındaki Tel Rıfat ilçesinde AA'nın drone ile kaydettiği görüntülerde, ilçenin merkezini çevreleyen geniş tarım arazilerine dev çukurlar kazıldığı görüldü.

Merkezde bulunan ve ilçeye ismini veren Rıfat Tepesi'nin de yansıdığı görüntülerde kent merkezinde pek sivil hareketliliğin olmaması dikkati çekiyor.

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