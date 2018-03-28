Tel Rıfat, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu unsurlarının Afrin'i terör unsurlarından arındırmasıyla birlikte araştırılan şehirlerden oldu. Afrin'in doğusunda yer alan Tel Rıfat, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinin tam arasında kalıyor. Bu da bölgenin stratejik açıdan ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. İşte Tel Rıfat haritası ve detaylar...

TEL RIFAT NEREDE?

Tel Rıfat, Halep şehrinin kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeybatısında bulunan bir şehirdir. Halep'ten 40 kilometre uzaklıkta bulunan Tel Rıfat şehri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun teröristlerden arındırdığı Afrin şehrinin de doğusunda bulunuyor.

Ayrıca civar yerleşim birimleri arasında, kuzeyinde Azez, doğusunda, Mare', güneyinde Kefr Naya, güneybatısında Deyr Cemâl ile Akıbe, batısında da İbbin Semaan şehirleri vardır.

STRATEJİK ÖNEMDE

Kritik Minnag Üssü’nden ise Rus askerlerinin çekildiği kaydedildi. Üssün bulunduğu stratejik noktaların temizlenmesiyle Afrin ve Azez bölgesinde PKK/PYD’nin elinde bulunan tüm lojistik ve ikmal yolları ele geçirilmiş olacak. Fırat’ın batısında terör örgütü PKK/PYD’nin kontrolünde sadece Münbiç bölgesi kalacak.

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