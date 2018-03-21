28 yaşındaki Angel Giuffria doğuştan ampüte. Sol kolunun dirsekten sonrası olmayan genç kadın küçük yaşlardan beri çok farklı özelliklerde protez kol denedi. Son olarak da şarj edilebilir biyonik kol kullanmaya başladı. Ancak kolun belirli aralıklarla şarj edilmesi, Angel Giuffria için bir takım zorluklar yaşattı.

Angel, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir konferansa katıldı. Konferans sırasında biyonik kolunun şarjı azaldığı için uyarı verdi ve Angel şarj kablosunu alarak prizlerin olduğu tarafa yöneldi. Ancak son kalan priz için yöneldiğinde başka biri de telefonunu şarj etmek için aynı prize yönelmişti.

Kolunu şarj edebileceği başka bir priz olup olmadığını sorduğunda ise olumsuz bir cevap aldı. İnsanlar biyonik kolunun şarj olması için kendi telefonlarından vazgeçmemişti. Bu durum Angel'i üzdü. Kolunu kullanamayan genç kadın sonunda arka tarafta bir odada kolunu şarj edebilmeyi başardı.

Yaşadıklarını ise sosyal medya hesabından paylaştı. İnsanları bu konuda daha bilinçli olmaya davet eden genç kadına kısa sürede birçok kişi attığı tweetlerle genç kadına destek verdi.

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