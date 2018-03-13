Telefon çilesi son buldu

Hakkari Yüksekova Akçalı Köyü'nde yaşayan 70 hane ve 800 nüfus, telefonlarının şebeke sorunu için drone ile çözüm bulmuştu. Köylüler, komşuları Ali Yücel Kaya'nın, insansız hava aracı drone hizmeti sayesinde yakınlarıyla cep telefonu görüşmesi sağlıyordu.





Köylüler, drone kullanarak cep telefonuyla görüşebiliyor

















Köylüler, drone kullanarak cep telefonuyla görüşebiliyor

Kaya'nın cep telefonunu bağladığı drone yaklaşık 10 metre havalandıktan sonra, GSM şebekelerinden sinyal alıyor ve köylüler de Kaya'nın drone'daki telefonuna bluetooth ile bağlanıp, görüşmelerini yapıyordu. Ali Yücel ise bu hizmeti karşılığında her bir telefon görüşmesi için 1 TL alıyordu.

Konunun gündeme gelmesi ile birlikte köylüler mutlu sona kavuştu ve köye baz istasyonu kuruldu. Mutluluklarını halay çekeren gösteren köylüler, kendilerine yardımcı olanlara da teşekkürlerini iletti.