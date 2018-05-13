İstanbul Emniyeti Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, daha çok banka ve kurumsal firmaların kullandığı 0850 alan kodlu numaradan arayıp “Bankadan arıyoruz” diyerek yüzlerce vatandaşı dolandıran çeteye yönelik 10 ilde operasyon yapmıştı. Mağdurlara “Hesabınızda internet alışverişi görünüyor. Bilginiz dışındaysa iptal edelim” diyerek kredi kartı şifrelerini alıp milyonluk vurgun yapan çetenin yeni mağdurları da bir bir ortaya çıkıyor.
‘4 BİN DOLARIM GİTTİ’
Kredi kartından iki ayrı seferde toplam 4 bin dolar para çekilen mağdurlardan Hülya A., başına gelenleri Habertürk’e anlattı: “Şubat ayında 0850 432 16 99’dan arandım. Telefondaki bir kadındı. Bankadan aradığını söyleyip ‘Kredi kartınızla kumar sitelerinde işlemler yapılmış. Bilginiz dahilinde mi?’ diye sordu. ‘Yok’ dedim. Bunun üzerine ‘cep telefonunuza şifre gelecek. Şifreyi söyleyin hemen işlemi iptal edelim ve kartı işleme kapatalım. Yeni kart gönderelim’ dedi. Bir an telefonu kapatıp bankayı aramak istediğimi söyledim. Ancak karşımdaki kadın o kadar profesyonel ki kimlik bilgilerimi de bildiği için inandım. Gelen şifreleri ona söyledim...Telefonu kapattıktan sonra kredi kartımın iptal edildiğini düşündüm. Birkaç gün sonra alışveriş yaparken kartın açık olduğunu görünce bankayı aradım. 3 bin 500 ve 528 dolarlık harcamaları görünce şok geçirdim. İtirazımı yaptım. Ancak ekstreme yansıdı.”
Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre dolandırıldığını öğrenen Hülya A., soluğu savcılıkta aldığını belirterek şöyle devam etti: “Beni arayan dolandırıcılar bu işin ustası olmuşlar. Bana ismimle hitap ettiler. Kimlik bilgilerimi nereden, nasıl aldıklarını bilmiyorum. Hatta hangi bankada kartımın olduğunu çok iyi biliyorlardı. İnanılmaz profesyonel dolandırıcılar. Yakalandıklarını Habertürk’ten öğrendim. Haberi hemen savcı beye götürüp dosyaya eklenmesini istedim.”
0850 432 16 99 numaralı telefon numarasıyla binlerce kişiyi dolandıran çeteye ilişkin şikâyet yağınca soruşturma genişletildi. 3 kişinin tutuklandığı operasyonda, yeni mağdurların dosyaya ekleneceği belirtildi.
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