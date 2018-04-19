Rusya'nın bir süredir Telegram ile olan soğuk savaşı 16 nisan tarihinde servisin IP'lerinin engellenmeye başlanmasıyla birlikte resmileşti. Geride kalan birkaç gün içinde bu servisin 20 milyondan fazla IP'sini engelleyen Rus hükümeti, yine de istediği sonuca ulaşamadı. Gelen ilk bilgilere göre, ülke genelinde halen Telegram'a erişim sağlanabiliyor. Ancak hepsi bu kadar da değil.

Rus yetkililerin bu engelleme çalışmaları, ülke genelindeki birçok önemli internet servisinin çalışmamasına neden oldu. Başta Twitch olmak üzere birçok popüler servis, bu engellemeler yüzünden stabil şekilde çalışmıyor ve sürekli hata veriyor.

Tüm bu engellemelerin bir işe yarayıp yaramayacağı ise ayrı bir konu. Öyle ki kullanıcılar, TOR ve VPN aracılığıyla rahatlıkla Telegram kullanmaya devam ediyor.