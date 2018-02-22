Telegram, geçtiğimiz aylarda aralarında Silikon Vadisi devlerinden Sequoia Capital ve Benchmark’ın da bulunduğu 81 akredite yatırımcıya kripto parasının ön satışını gerçekleştirmişti.

İlk ön satıştan 850 milyon dolar kazanan Telegram, kripto paranın ilk arzından önce yeniden akredite yatırımcılara yöneldi ve yalnızca davet edilen yatırımcılara ikinci bir ön satış yapacağını açıkladı.

İkinci ön satıştan toplanması beklenen yatırım henüz belirlenmemişken, Telegram ilk ön satışın hasılatı kadar bir gelir üretmeyi bekliyor ki bu da şirketin daha satışa sunmadığı kripto parasından 1,6 milyar dolar kazanacağı anlamına geliyor.

Telegram’ın kripto parası henüz satışa sunulmamış olsa da, ön satışlarıyla halihazırda açık ara dünyanın en büyük ilk dijital arzına imza atmış durumda. Bu alandaki bir önceki rekor, ilk gününde 232 milyon dolarlık satış gerçekleştiren Tezos isimli kripto paraya aitti.

Telegram’ın dönüşümü yalnızca kendi kripto parasını sunmasıyla sınırlı kalmayacak. Şirket Telegram Open Network (Telegram Açık Ağı - TON) adını verdiği yeni yapısıyla, uygulamalar, servisler, dijital ve fiziksel ürünler için Ethereum benzeri bir ekosistem yaratmayı planlıyor. Şirketin kripto parasının da TON ismini taşıması bekleniyor.

Uzmanlar, şirketin TON’a dair açıkladığı detayların teknik açıdan yetersiz olduğunu belirtirken; Telegram’ın yüksek değerlemesinin teknolojisinin değerinden ziyade spekülasyondan kaynaklandığını iddia ediyor.

TON'un mart ayında tüm yatırımcılara sunulması planlanıyor.