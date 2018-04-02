Dünyanın en güvenli anlık mesajlaşma servislerinden biri olan Telegram, bir süredir Telegram Open Network (TON) adını verdiği yeni bir blockchain platformu üzerinde çalışıyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na başvuran Rus şirket, ICO kapsamında 81 katılımcıdan 850 milyon dolar gibi bir gelir topladığını beyan etti. İkinci bir ICO satışından ise 94 katılımcıdan 850 milyon dolar daha toplayan Telegram, bu sayede gelirini 1,7 milyar dolara çıkarmış oldu.

TON'u bir an önce geliştirmek ve olabildiğince kısa sürede piyasaya sürmek isteyen Telegram'ın, önümüzdeki günlerde yeni ICO'lar düzenleyebileceği konuşuluyor.