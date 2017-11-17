Telegraph: Almanya'da koalisyon görüşmeleri zor geçiyor, Merkel'in geleceği belirsiz

- Getty Images

İngiltere'de yayınlanan The Daily Telegraph gazetesi Angela Merkel'in koalisyon görüşmelerinde Yeşiller ve Hür Demokratlar (FDP) partilerini uzlaştırmakta zorlandığını yazdı.

Gazeteye göre Merkel'in hedeflediği koalisyon için yapılan görüşmelerde Yeşiller ve FDP'nin arasında hâlâ önemli ayrılıklar yaşanıyor ve bu durum Merkel'in geleceğinin ilk defa sorgulanmasana yol açıyor.

Justin Huggler'ın Berlin'den yazdığı habere göre müzakerelerden bir sonuç çıkmaması, Merkel'in parti içinde sorgulanmasına yol açabilir.

Yeşiller ve FDP, müzakerelere devam edip etmeyeceklerine bugün karar vereceklerini açıklamışlardı. İki parti arasında özellikle çevre göçmenler gibi kritik konularda büyük farklılıklar var. Merkel Almanya'ya gelebilecek AB dışı göçmen sayısını yıllık 200 binle sınırlama planını açıklamıştı. Yeşiller bu plan olduğu sürece, FDP ise bu olmadığı sürece koalisyona girmeyeceğini söylüyor.

Eğer bugün Yeşiller ve FDP koalisyona girme konusunda uzlaşırsa resmi koalisyon müzakereleri başlayacak, bakanlıklar partiler arasında paylaşılacak. Bu pazarlıklar da birkaç hafta sürebilir.

Başarısız olursa ne olacak?

Eğer görüşmeler başarısız olursa iki parti, belirledikleri süreyi biraz daha uzatıp pazarlıklara devam edebilir.

Eğer pazarlıklara devam etmeyeceklerini açıklarlarsa bu durumda Merkel, Yeşiller ile bir azınlık hükümeti kurarak yoluna devam edebilir, büyük koalisyona girmeyeceğini açıklayan SPD'yi buna ikna etmeye çalışabilir veya ülke yeniden seçime gidebilir.

Ülkenin yeniden seçime gitmesi durumunda aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oylarını artırmasından endişe ediliyor.

Eylül ayında gerçekleşen genel seçimde AfD oylarını neredeyse üçe katlayarak yüzde 12,6'ya çıkarmış ve en büyük üçüncü parti olmuştu.

Almanya'daki seçim Türkiye'yle ilişkileri nasıl etkileyebilir?

Merkel: Türkiye'de hukukun üstünlüğü yanlış bir yöne gidiyor

Almanya seçimleri: Angela Merkel'in en kötü zaferi

İngiltere basını: Merkel'in zaferi aşırı sağın yükselişinin gölgesinde kaldı

Angela Merkel'in sakin gücü