CRM ve çağrı merkezi hizmet sağlayıcısı Teleperformance Türkiye'nin yeni CEO'su Tülay Doğrular oldu. Ağustos 2014'ten bu yana Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Tülay Doğrular, 1 Ocak 2018 itibarıyla Teleperformance Türkiye CEO'su olarak göreve başladı. Doğrular, şirketin omni-channel müşteri deneyimi yönetimi alanında büyümesine ve yakın kıyı hedeflerine liderlik edecek.

Tülay Doğrular kimdir?

Almanya'da Bankacılık ve Finansal Destek Servisleri eğitimi alan Tülay Doğrular, iş hayatına 1992 yılında Almanya'da Volksbank'ta başladı. Finans sektöründe 12 yıl, çağrı merkezi ve CRM sektöründe toplam 13 yıl tecrübesi bulunan Doğrular, iyi derecede İngilizce ve Almanca biliyor.