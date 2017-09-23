Kaliforniya'daki televizyon kanallarından yapılan yayınlar kıyamet alameti sanıldı

Kaliforniya'nın Orange bölgesinde önce ‘Acil uyarı' yazısı belirledi, ardından da bir erkek sesi konuşmaya başladı. "Anlayın, çok acımasız zamanlar geliyor" dedi. Bazı izleyiciler, yaşananları radyo yayınına benzetti.

Kanalların yöneticileri, sorunu öğrenir öğrenmez duyuruyu engellediklerini, yayının radyodaki programlardan biri için hazırlanmış, ama teknik hata yüzünden televizyon yayınına standart ‘acil durum' mesajıyla çıkmış olabileceğini söylediler.

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