Telia'nın Turkcell'de doğrudan payı kalmıyor

Telia'nın Turkcell'de yüzde 7 doğrudan, yüzde 24 dolaylı olmak üzere yüzde 31 hissesi bulunuyordu.

Söz konusu pay satışının ardından Telia'nın Turkcell'de sadece yüzde 24'lük dolaylı hissesi kalacak.

Hisse satışında fiyat aralığı 11.55-11.60 lira olarak belirlendi.

Telia'dan yapılan açıklamada, hisse satışının şirketin İskandinav ve Baltık operasyonlarına odaklanma stratejisi ile uyumlu olduğu belirtildi.

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