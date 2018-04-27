Telstar Ijmuiden - Cambuur Leeuwarden sahaya çıkıyor

Hollanda Eerste Divisie heyecanı devam ediyor. Telstar Ijmuiden, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Cambuur Leeuwarden takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:45. 61 puanlı Telstar Ijmuiden 6. sırada bulunuyor, Cambuur Leeuwarden 55 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Telstar Ijmuiden, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Cambuur Leeuwarden, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 396 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Telstar Ijmuiden kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 3.50, Cambuur Leeuwarden sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler.

Telstar Ijmuiden son haftadaki Jong Utrecht müsabasında 2-1 yenildi.

Cambuur Leeuwarden, Waalwijk karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Telstar Ijmuiden, 39 gol attı ve 26 gol yedi.

Cambuur Leeuwarden ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cambuur Leeuwarden, 23 gol atarken 26 gol yedi.