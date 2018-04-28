Telstar Ijmuiden - Cambuur Leeuwarden sahaya çıkıyor

Hollanda Eerste Divisie heyecanı devam ediyor. Telstar Ijmuiden, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Cambuur Leeuwarden takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:45. Telstar Ijmuiden 61 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Cambuur Leeuwarden 55 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Telstar Ijmuiden, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Cambuur Leeuwarden, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 396. İddaa'da Telstar Ijmuiden kazanır 3.10, berabere biter 3.10, Cambuur Leeuwarden kazanır 1.80 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Telstar Ijmuiden önceki hafta Jong Utrecht mücadelesinde 2-1 yenildi.

Cambuur Leeuwarden ise Waalwijk karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Telstar Ijmuiden, 39 gol attı ve 26 gol yedi.

Cambuur Leeuwarden ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cambuur Leeuwarden, 23 gol atarken 26 gol yedi.