Son dakika: TEM'de 8 araç birbirine girdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen 8 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrasında TEM Otoyolu'nda 10 kilometre araç kuyruğu oluştu.

İHA'nın haberine göre, kaza Körfez ilçesi TEM Otoyolu Hereke mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, nedeni henüz belirlenemeyen zincirleme trafik kazasında 8 araç birbirine girdi. Kaza sonrası TEM Otoyolu Hereke mevkii Ankara istikamet trafiğe kapandı. Kazadan yaralı olarak kurtulanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonrası hafif yaralanan 2 vatandaşı ayakta tedavi etti.

Meydana gelen zincirleme kaza sonrası Kocaeli TEM Otoyolu Ankara istikametinde 10 kilometreyi bulan uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada hurdaya dönen araçlar olay yerine çağrılan çekiciler yardımı ile yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

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