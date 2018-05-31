TEM Otoyolu'nda aracına çarpıp kaçan TIR'a tırmanarak durdurmaya çalışan Mahir Özkan konuştu. Özkan, "Kapıkuleye'ye kadar o şekilde giderdim"dedi. Özkan'ın arkadaşları ise, "Mahir ağabey, Hızlı ve Öfkeli'deki Paul Walker'ın Avcılar Şubesi" diye konuştu.

İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde TEM Otoyolu’nda aracına çarpıp kaçan TIR’ın üzerine çıkarak durdurmayı başaran sürücü konuştu. 45 yaşındaki esnaf Mahir Özkan, TIR'ın kendi aracına çarptıktan sonra kaçtığını, durdurmak için uzun çaba harcadığını söyledi.

Özkan, “Aracıma çarptıktan sonra kaçtı TIR sürücüsü. Ben de aracımı yolun ortasına bırakıp TIR'a tırmandım. Adam, durmuyordu üstüme sürdü aracı. Sonrasında adama vurdum, kimse yardım etmedi. En son virajı dönünce de adam sürükledi kaçacaktı, bırakmadım. Bulgaristanlıydı TIR sürücüsü. Her şeyi göze almıştım zaten. Böyle haksızlıkları kabul etmeyelim. Böyle şeyler ülkemizde yaşanmasın” dedi.

Özkan, araç durmasaydı gittiği yere kadar kovalayacağını söyleyerek, "Ben bırakmazdım kolay kolay onu. Kapıkule Sınır Kapısına kadar gitseydi oraya kadar o şekilde giderdim. Etrafımdaki insanlar televizyonda gördü beni alkışladılar" dedi.

"PAUL WALKER'IN AVCILAR ŞUBESİ"

Özkan’ın bir yakını olan Serhat Saldız ise Özkan’ı efsane film Hızlı ve Öfkeli’deki Paul Walker’ın canlandırdığı karaktere benzettiklerini kaydederek, "Biz Mahir ağabeyi’i Paul Walker’ın Avcılar Şubesi ilan ettik. Öldü diyorlar ama ölmedi. Mahir ağabeyin ruhunda tekrar canlandı. Biz bunu şimdi Avcılar’da değerlenirmeyi düşünüyoruz. Zaten farklı farklı yerlerden teklifler alıyor. Sanırım bir de film teklifi aldı. Zaten film sahnesi gibiydi insanlar görünce bize mesaj atıp görüşmek tanışmak istiyorlar. Youtuber’lardan gelen teklifler var şu an Mahir Ağabey onları değerlendirmek istiyor” şeklinde konuştu.

Özkan’ın bir diğer yakını Özkan Azadi ise daha önce de başka bir olaydan dolayı Özkan’ın yolda bir kamyona daha tırmandığını ifade ederek, "Bu olay ikinci serüveni. Daha önce de böyle bir kaza olayı olmuştu. Onda da büyük bir kamyona tırmanmıştı öyle yakalamıştık kendisini ilk ve son serüveni değil" dedi.

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