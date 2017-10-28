TEM'de dehşet! Kıvılcım saça saça ters istikamette kaçtı!

İstanbul'da polisin "dur" ihtarına uymayıp aracının sağ ön lastiği olmadan jant üstünde kıvılcım çıkartarak kaçan tır sürücüsü, ters şeritte kovalamaca sonucu yakalandı.

AA'nın edindiği bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Ümraniye kesiminde sağ ön lastiği olmadığı için kıvılcım çıkartarak ilerleyen ve dorsesi bulunmayan 31 KNZ 90 plakalı tırı durdurmak isteyen polis ekiplerinin ihtarına uymayan sürücü, ters şeride girerek kaçmaya başladı.

Sürücü, yaklaşık 15 kilometre seyredip Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçerek bir kilometre daha gittikten sonra sol şeritte yolu kesen ekipler tarafından durduruldu. Polis, kovalamaca sırasında zaman zaman havaya uyarı ateşi açtı.

Araç sürücüsünü gözaltına alan ekipler, tırda yaptıkları aramalarda uyuşturucu özelliği bulunan bir miktar Maraş otu ele geçirdi.

Tır, Büyükşehir Belediyesine ait çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Sürücünün, jantından kıvılcımlar çıkan tırla kaçışının bazı anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.