TEM'de emniyet şeridinde bekleyen TIR'a otomobil çarptı!

TEM Otoyolu'nda arıza yaptığı için emniyet şeridinde bekleyen TIR'a önce bir otomobil arkadan çarptı, sonrasında ise dubalarla yol kontrolünü sağlamaya çalışan polisleri dikkate almayan minibüs tıra saplandı. Yaşanan feci kazayı minibüs sürücüsü şans eseri yaralı olarak atlatırken, trafik durma noktasına geldi.
Kaza, saat 05.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, sürücüsü öğrenilemeyen TIR yolda arıza yaptığı için, şoförü emniyet şeridinde beklemeye başladı. Yolda hızlı bir şekilde ilerleyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridinde bekleyen TIR'ın dorsesine arkadan çarparak yola savuruldu. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı otomobil sürücüsünü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise yol üzerinde dubalarla kontrolü sağlamaya çalıştı.
Ekiplerin dubalarla yaptığı uyarıları dikkate almayarak emniyet şeridine giren VIP minibüs TIR'a saplandı. Kazada son anda kurtulan polis ekipleri, sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yaralı sürücü sıkıştığı şoför mahallinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI
Kaza nedeniyle Edirne istikametine bir süre kapatılan yol, ekiplerin çalışmaları ve araçların olay yerinden çekilmesinin ardından tekrar normale döndü.
ŞANS ESERİ YARALI KURTULDU
Yaşanan kaza sonrası yol kontrolünü sağlamak için dubaları yola koyan polis ekipleri emniyet şeridine giren VıP Minibüsü son anda fark ederek yol kenarına kaçtı. Dubaları geçen VIP minibüs sürücüsü S.T., duramayarak emniyet şeridinde bekleyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada minibüsün motor bölümü tırın altına girerken, sürücü S.T., şans eseri kazayı yaralı olarak atlattı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı S.T., Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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