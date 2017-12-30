TEM'de zincirleme kaza!

Kaza, Beykoz Kavacık'ta sabah saat 04:45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, TEM Otoyolu Kavacık mevkii Ankara istikametinde, otomobil sağ şeritte bilinmeyen bir sebeple durdu.

Önce aracın durduğunu farkedemeyen otomobil, duran otomobile arkadan çarptı. Hemen ardından da bir başka otomobil kazaya karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

SÜRÜCÜ, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Kaza anında bir otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücüye ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından kaza mahalinde yapıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen sürücü, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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TEM Otoyolu Kavacık

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