Kaza, 18.30 sıralarında TEM Otoyolu Gültepe mevkii Korutepe tünellerinde, İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa A. idaresindeki TIR, önündeki aracın yavaşlaması sonucunda durdu. TIR'ın durduğunu gören Abdurrahman Ö. idaresindeki tanker de yavaşlayarak durdu. İki aracın durduğunu geç fark eden Murat K. idaresindeki kamyon da duramayarak boş tankere, tanker de önündeki tıra çarptı.

İHA'nın aktardığına göre; sonradan gelen 2 tırın daha duramayarak karıştığı 5 araçlı kazada Murat K. hafif şekilde yaralandı.



Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araç içinden çıkarılan yaralı sürücü Murat K., ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada Korutepe tünellerinin İstanbul istikametini kapatan kazalı araçlar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Bir süre geçişlerin durduğu yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekilmesi sonrasında trafik kontrollü olarak verilmeye başlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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