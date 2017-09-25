TEM Otoyolu O3 bağlantı yolunda seyir halinde olan özel halk otobüsü, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Bariyerlerin adeta bir ok gibi saplandığı otobüste, yolcular hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası kendi imkanlarıyla otobüsten çıkan yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
İHA'nın haberine göre olay, saat 16.00'da TEM Otoyolu O3 bağlantı yolu Esenler mevkiindeki meyve sebze hali kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, O3 bağlantı yolunda seyir halinde olan özel halk otobüsünü sol şeritten gelen bir araç sıkıştırdı. O esnada normal güzergahına devam edebilmek için seyrine devam eden otobüs şoförü, diğer araç şoförünün sıkıştırmaya devam etmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek meyve sebze hali kavşağında bulunan çelik bariyerlere çarptı. Bariyerlerin adeta bir ok gibi saplandığı özel halk otobüsünde bulunan yolculardan bazıları hafif şekilde yaralandı. Kendi imkanlarıyla otobüsten çıkan yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle O3 bağlantı yolunda yoğun trafik oluştu. Olay yerine gelen kurtarıcı ekipleri, çarpma sonucu aracın içerisine giren çelik bariyerleri elektrikli testereyle keserek çıkarttı. Sonrasında ise çekici yardımıyla kaza yapan özel halk otobüsü olay yerinden kaldırılarak trafik normale döndü. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.
"VURMAMAK İÇİN BARİYERLERE GİRDİ"
Araç sahibi Mustafa Bölükbaşı, "Seyir halindeyken bir polis aracı bu tarafa dönmek için soldan giriyor. Polis aracını sıkıştırmamak için, vurmamak için bariyerlere girildi. Yaralı bir bayan vardı hastaneye gitti. Yolcu yoktu içerisinde ona şükürler olsun. Yaralananlar da hafif yaralandı" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 2 dakika önceDIŞARIDAN ÇEKİLMİŞ RESİM YOK MU ?00