TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde tek aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre kaza 03:00 sıralarında TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde meydana geldi. Avcılar istikametine giden Ceyda S., yönetimindeki araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Araç sürücüsü Ceyda S., kaza sonrası araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede araç sürücüsü Ceyda S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası TEM Otoyolu Avcılar istikameti kısa bir süre trafiğe kapatılırken, cenazenin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik tek şeritli olarak açıldı. Yapılan incelemelerin ardından kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden Ceyda S.,'nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polisin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.