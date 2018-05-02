Kocaeli TEM Otoyolu İzmit istikametinde yolcu otobüsünün arkadan çarptığı canlı balık yüklü kamyonun şarampole uçması sonucunda 3 kişi yaralandı. Kazada şarampole uçan kamyonda yüklü olan binlerce alabalık yola devrilerek öldü.
İHA'nın haberine göre kaza İzmit TEM Otoyolu İstanbul istikameti Yeşilova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gaziantep’ten aldığı yolcularla İstanbul istikametine gitmekte olan Şıh Müslim idaresindeki 27 LM 829 plakalı yolcu otobüs, İzmit Yeşilova mevkiinde ilerlediği esnada önünde seyretmekte olan İdris Çelik idaresindeki34 JC 0463 plakalı alabalık yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon, yol kenarındaki bariyerleri aşarak 25 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kazada otobüs muavini ve kamyonda bulunan 2 kişi araç içeresinde sıkışarak yaralandı.
SEFERBER OLDULAR
Çarpmanın şiddetiyle uyanan otobüsteki yolcular yola inerken kazayı 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüste ve şarampole devrilen kamyon içerisindeki yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sedyeye aldı. Kazada yaralanan otobüs muavini Mustafa Çamçelik hemen ambulansa alınırken, şarampole devrilen kamyonda yaralanan sürücü İdris Gümüş ve arkadaşı Yüksel Akça’yı kamyonun uçtuğu şarampolden çıkarmak için vatandaşlar ve itfaiye ekipleri uzun süre mücadele etti. Sedyeye alınarak ipe bağlanan yaralılar, otobüsten inen yolcuların da yardımıyla şarampolden yola çekilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaza esnasında otobüs içerisinde bulunan ve şoka giren bazı yolcular ise ayakta tedavi edildi. Kaza yapan otobüs çekici ile yoldan kaldırılırken yolcular ise başka bir otobüse alınarak İstanbul’a götürüldü. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu bir süreliğine trafiğe kapatılırken İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.