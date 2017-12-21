TEM Otoyolu O-3 bağlantı yolu Esenler Atışalanı mevkiinde aşırı süratli olduğu belirtilen lüks bir otomobil, seyir halindeki sebze yüklü kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı. Çarpma sonucu motoru ve tüm parçaları koparak etrafa saçılan lüks araç alev alev yandı.
1'i ağır 4 kişi yaralandığı kazada, sebzelerin yola saçıldığı bağlantı yolu saatlerce ulaşıma kapandı.
İHA'nın haberine göre kaza, saat 05.30 sıralarında TEM Otoyolu O-3 Bağlantı yolu Esenler Atışalanı mevkii Mahmutbey istikametinde meydana geldi.
TAKLALAR ATAN ARAÇ, METRELERCE SÜRÜKLENDİKTEN SONRA ALEV ALEV YANMAYA BAŞLADI
İddiaya göre, bağlantı yolunda aşırı süratli bir şekilde ilerleyen Mehmet Karaca ve Mehmet Bozan'ın içinde olduğu lüks otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette seyreden Abdullah Dakak idaresindeki sebze yüklü kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı. Çarpma sonucu taklalar atarak metrelerce sürüklenen, motoru ve tüm parçaları koparak etrafa saçılan lüks otomobil alev alev yanmaya başladı. Yanmaya başlayan araçtaki Bozan ve Karaca çevredeki sürücüler ve vatandaşlar tarafından son anda araçtan çıkartıldı.
Yanan araç itfaiye ekipleri tarafından uzun süre çalışmaları sonucunda söndürüldü. Ardından da soğutma çalışması yapıldı. Otomobilin çarptığı kamyonetin ise arka 2 lastiği akslarıyla beraber koparak yaklaşık 100 metre ileriye uçtu.
Feci kazada, lüks otomobildeki Bozan ve Kozan ile kamyonetteki Dakak ile Cemak Dakak olay yerine sevk edilen ambulanslalar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Lüks otomobildeki yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası lüks otomobilin alev alev yanması ve can pazarı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Öte yandan kaza nedeniyle kamyonetin kasasındaki sebzeler ise yola saçıldı. Araç trafiğine kapanan yola metrelerce sebze ve meyve saçıldı. Her iki araç parçalarının da etrafa dağıldığı olayda, çevredeki vatandaşlarda büyük panik yaşadı. Kamyonetin arkadaki 2 lastiğinin olay yerinden yaklaşık 100 metreye, lüks otomobilin lastiklerinin ise aksi istikamette yaklaşık 200 metre ileriye uçtuğu görüldü.
Kazayı gören Gürkan Nuh, "Araç buradan hızlıca geliyordu, biz de o esnada aşağıdaydık. Birden önümüze çıktı bir geldik ki araç yanıyor. Araç kamyonete yandan vurmuş. Arkadaşlar sanırım alkollüydü. Yaklaşık 300 kilometre hızları vardı. Kamyoneti sollamak isterken vurdu ve takla attı. Sonrada alev aldı. Toplamda 4 yaralı var. Sağlık ekipleri yaralıları alıp götürdü" dedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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