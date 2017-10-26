TEM Otoyolu'nda polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir kamyonu Avcılar gişelerde durdurarak şoförünü gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, kamyonun ne taşıdığı ile ilgili bir açıklama yapılmazken, olay yerine çok sayıda takviye ekip istendi.