Sultanbeyli'de virajı alamayan bir TIR yan yattı. TEM otoyoluna devrilme tehlikesi olan TIR nedeniyle TEM bağlantı yolunun tamamı ile TEM Otoyolu'nun bir şeridi trafiğe kapatıldı.



DHA'nın haberine göre, 14.00 sıralarında meydana gelen kazada 41 UF 037 plakalı TIR, TEM Otoyolu'na dönüşte virajı alamadı. Yan yatan TIR'daki sürücü çıkarak durumu polise haber verdi. TEM bağlantı yolu tamamen trafiğe kapatıldı. TIR'ın devrilme ihtimali nedeniyle de TEM Otoyolu'nun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL YOL DURUMU

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER