TEM Otoyolu'nu kilitleyen zincirleme trafik kazası

Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikametinde, Mahmutbey gişelerinden yaklaşık 3 kilometre sonrasında gece saat 00:15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonu sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden ve içinde isimleri öğrenilemeyen 2 kişinin bulunduğu otomobile çarptı.
DHA'nın haberine göre; kontrolden çıkan ve savrulan otomobil de seyir halindeki 2 farklı araca çarparak durdu. Kazaya karışan diğer 2 otomobilin sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu. Kamyonunun çarptığı araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı. Yoldan geçen sürücüler, hafriyat kamyonunun çaprtığı araçta bulunan yaralıların yardımına koşarken, bir yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araç içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralıların ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.
TEM OTOYOLU'NDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kaza sonrası TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu tek şeride düşürerek araç akışını kontrollü olarak sağladı. Hafriyat kamyon sürücüsünün ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.
Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yol bakım ekipleri de otobanda kumlama çalışması yaparak yolu temizledi. Polis ekiplerinin tek şeride düşürdüğü yol daha sonra tamamen açıldı.
Kaza sonrası polis ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi.
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