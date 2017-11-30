TEM polisi beylik tabancası ile yaşamına son verdi

Terörle Mücadele Şubesindeki FETÖ soruşturmasında görev alan 30 yaşındaki polis memuru Atilla Baz'ın intiharı emniyet teşkilatında üzüntü yarattı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Ahmet Ünsal'ın haberine göre; emniyet müdürlüğü ek hizmet binası olarak kullanılan Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şubesi binasından bir el silah sesi geldi. Aynı şubede görev yapan polis arkadaşlarının silah sesin geldiği odaya yöneldiğinde korkunç manzara ile karşılaştı.

Olay yerinde 112 ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Atilla Baz'ın kurtarılamadığı öğrenildi.

Polis memurunun cesedi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na yollandı. Öğretmen eşinden 1 yıl önce ayrılan Atilla Baz'ın mesleğinde çok başarılı olduğu bir süre öncede nişanlandığı belirtildi.

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