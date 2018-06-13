TEMA Vakfı Danışmanı Prof. Dr. Engin Kınacı Türkiye’deki tarım topraklarının organik madde içeriğinin yüzde 1 seviyesinde olduğunu belirterek, “Organomineral gübreler hem organik madde kaynağı olmaları hem de bitkilerin hemen ihtiyaç duydukları mineralleri içermeleri bakımından önemli” diye konuştu. Gazete Habertürk'ün haberine Sütaş ile TEMA Vakfı tarafından düzenlenen “Organomineral Gübre Çalıştayı”nda konuşan Kınacı, “Bizde neden bu kadar korna çalınır hiç düşündünüz mü? Neden insanlar kornayı duymadan kaldırıma çıkmaz da yolda yürür? Çinko eksikliğinden... Çinko eksikliği nedeniyle algılamada güçlük çekiyoruz. O nedenle topraktaki açlık hepimizi etkiliyor. Ülkemizde bitkilerimizde, hayvanlarımızda ve insanlarımızda gizli açlık var. Bunun sebebi de toprağımızda gizli açlık bulunması” dedi.

‘GÜÇLÜ ANAHTAR ORGANİK GÜBRE’

Çalıştaya katılan Sütaş Grubu Tarımsal Faaliyetlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tarık Tezel ise şöyle konuştu: “Türkiye tarım topraklarının potansiyellerinin istenen düzeyde olabilmesi için organik madde içeriği, toprak ağırlığının en az yüzde 3’ü kadar olmalıdır. Toprak analizi sonuçlarına göre topraklarımızın yüzde 99’u bu değerin altında organik madde içermektedir. Yanlış ve bilinçsiz tarım uygulamaları toprak ve çevre sağlığını etkiliyor. Oysa tüm bu olumsuzluklardan kurtulmak için elimizde güçlü bir anahtarımız var; organik ve organomineral gübre.”