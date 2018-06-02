ABD’nin New York Eyaleti’nin Camillius kasabasında yaşayan Mark ve Christina Rotonto çifti, tembil oğullarını sonunda mahkeme kararıyla kapının önüne koydu.

ABD’de, evlenip boşandıktan sonra 8 yıl ailesinin yanında yaşayan Michael Rotonto (30), çalışmayıp evde oturduğu için anne-babası tarafından kapının önüne konuldu

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre çift, evlenip 1 çocuk sahibi olduktan sonra boşanan ve 8 yıl önce yanlarına taşınan 30 yaşındaki oğulları Michael’ın “evden tahliyesi” için dava açmıştı. Aile, Michael’ın yanlarına yerleştikten sonra düzenli bir iş sahibi olmak için hiç çaba sarf etmediğini ve kendi ailesini kurmaya çalışmadığını ileri sürdü.

ANNE BABASINI SUÇLADI

Mahkeme kararını geçen hafta alan Michael ise önceki gün eşyalarını toplayıp evi terk etti. Bir süre kuzeninin evinde kalacak olan Michael, anne ve babasını, oğlunun velayetini kaybettikten sonra kendisine yeterince destek vermemekle suçladı. Bundan sonra ailesiyle görüşmeyi düşünmediği de sözlerine ekledi. Geçmişte kendisine paranoid şizofren teşhisi konulan Michael, oğlu ile görüşmesinin engellendiğini de ileri sürdü. Ancak mahkemenin engelleme kararı olduğunu ifade eden eski eşi, “Michael oğlunu görmek için son 2 yıldır hiçbir girişimde bulunmadı” dedi.

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